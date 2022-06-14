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    Pınar Altuğ süper minisiyle poz verdi

    Geçtiğimiz günlerde kızı Su'yun mezuniyetinden fotoğraflarını paylaşınca gündeme gelen Pınar Altuğ, katıldığı etkinlikten fotoğraflar yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 14.06.2022 - 06:55
    • Güncelleme : 14.06.2022 - 07:16
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    Pınar Altuğ süper minisiyle poz verdi

    Çocuklar Duymasın dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ sosyal medyada süper minisiyle verdiği pozu paylaştı.

    Sporu aksatmıyor

    47 yaşındaki Pınar Altuğ süper minili tarzıyla hayranlarından tam not aldı. Son dönemde hem yoga yapan hem de her sabah sporunu aksatmayan başarılı oyuncuya takipçileri yorum yağdırdı.

    Pınar Altuğ'un fit görüntüsüne "Bir kadın hiç mi yaşlanmaz", "Biraz yaşlanın artık, "Her daim güzelsin" yorumları yağdı.

    Pınar Altuğ, 2008 tarihinde kendisinden 9 yaş küçük olan meslektaşı Yağmur Atacan'la evlenmişti. Mutlu evlilikleri olna çiftin Su adında bir kızı var.

    Pınar Altuğ süper minisiyle poz verdi #1

    Pınar Altuğ süper minisiyle poz verdi #2


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