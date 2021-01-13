Pınar Altuğ: Tamer bana hiç üstten bakmadı

Alaylı bir oyuncu olduğunu söyleyen Pınar Altuğ, Tamer Karadağlı'nın kendisine çok yardımcı olduğunu anlattı.

Oyuncu Pınar Altuğ önceki gün Bebek'te objektiflere takıldı. Samimi açıklamalarda bulunan Altuğ, eski rol arkadaşlarıyla ilgili konuştu.

"TAMER BANA ÇOK YARDIM ETTİ"

Güzel oyuncu, Çocuklar Duymasın'daki oyuncu arkadaşları için "Ben elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum, çok şanslıydım ki Tamer Karadağlı gibi bir partnerle senelerce çalıştım bana hiç üstten bakmadı. Hep destek oldu hep yanımda oldu, hep bana yardım etti, keza Zeyno ve Volkan da öyle.

"OKULLU OLMAK İSTERDİM"

Ben çok özel bir yerdeydim. Tabii ki okullu olmak isterdim neden istemeyeyim? Daha iyisini yapabilmek daha çok şey bilmek kim istemez?" şeklinde konuştu.