Pınar Altuğ, taytlı tulumuyla amuda kalktı

Her gün yoga paylaşımlarla yapan Pınar Altuğ kendini aştı.

Kendisinden 9 yaş küçük olan eski oyuncu Yağmur Atacan ile evli olan 47 yaşındaki oyuncu Pınar Altuğ, kendini aştı.

AMUDA KALKTI

Aylardır yogaya giden Altuğ, sonunda hedefe ulaştı ve doğru bir şekilde amuda kalkmayı başardı. Amuda kalkan ve kafa üstü duran Altuğ, pozunu takipçileriyle paylaştı.

Çocuklar Duymasın'ın yıldızı taytlı tulumuyla verdiği pozla beğeni topladı.