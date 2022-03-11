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- Pınar Altuğ, taytlı tulumuyla amuda kalktı
Pınar Altuğ, taytlı tulumuyla amuda kalktı
Her gün yoga paylaşımlarla yapan Pınar Altuğ kendini aştı.
- Haber Merkezi
- 11.03.2022 - 07:47
- Güncelleme : 11.03.2022 - 08:03
Kendisinden 9 yaş küçük olan eski oyuncu Yağmur Atacan ile evli olan 47 yaşındaki oyuncu Pınar Altuğ, kendini aştı.
AMUDA KALKTI
Aylardır yogaya giden Altuğ, sonunda hedefe ulaştı ve doğru bir şekilde amuda kalkmayı başardı. Amuda kalkan ve kafa üstü duran Altuğ, pozunu takipçileriyle paylaştı.
Çocuklar Duymasın'ın yıldızı taytlı tulumuyla verdiği pozla beğeni topladı.