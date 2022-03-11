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    Pınar Altuğ, taytlı tulumuyla amuda kalktı

    Her gün yoga paylaşımlarla yapan Pınar Altuğ kendini aştı.
    • Haber Merkezi
    • 11.03.2022 - 07:47
    • Güncelleme : 11.03.2022 - 08:03
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    Pınar Altuğ, taytlı tulumuyla amuda kalktı

    Kendisinden 9 yaş küçük olan eski oyuncu Yağmur Atacan ile evli olan 47 yaşındaki oyuncu Pınar Altuğ, kendini aştı.

    AMUDA KALKTI

    Aylardır yogaya giden Altuğ, sonunda hedefe ulaştı ve doğru bir şekilde amuda  kalkmayı başardı. Amuda kalkan ve kafa üstü duran Altuğ, pozunu takipçileriyle paylaştı.

    Çocuklar Duymasın'ın yıldızı taytlı tulumuyla verdiği pozla beğeni topladı.

    Pınar Altuğ, taytlı tulumuyla amuda kalktı #1

    Pınar Altuğ, taytlı tulumuyla amuda kalktı #2

    Pınar Altuğ, taytlı tulumuyla amuda kalktı #3

    Pınar Altuğ, taytlı tulumuyla amuda kalktı #4


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