Pınar Altuğ ve ailesi tatile çıktı

Bu yıl da rutini bozmayan oyuncu, tekneyle açıldığı Marmaris koylarında objektiflere bikinili yakalandı.

Oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ şu sıralar eşi Yağmur Atacan ve kızı Su Atacan ile Ege’de tatilde...

Tekne tatili tercih eden isimler arasında yer alan Altuğ ve ailesi, Marmaris koylarında demir attı.

DENİZİN VE GÜNEŞİN TADINI ÇIKARDI

Objektiflere yakalanan güzel oyuncu Pınar Altuğ, gün boyu denizin ve güneşin tadını çıkardı.

“KİM DER 45 YAŞINDA”

Pınar Altuğ, bikinili hali ile genç kızlara taş çıkarırken “Kim der ki 45 yaşında.” Yorumlarında bulunuldu.

Bir ara teknede duş alan Altuğ'un fit hali, dikkatlerden kaçmadı.