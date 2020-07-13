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    Pınar Altuğ ve ailesi tatile çıktı

    Bu yıl da rutini bozmayan oyuncu, tekneyle açıldığı Marmaris koylarında objektiflere bikinili yakalandı.
    • Haber Merkezi
    • 13.07.2020 - 12:39
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    Pınar Altuğ ve ailesi tatile çıktı

    Oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ şu sıralar eşi Yağmur Atacan ve kızı Su Atacan ile Ege’de tatilde...

    Tekne tatili tercih eden isimler arasında yer alan Altuğ ve ailesi, Marmaris koylarında demir attı.

    DENİZİN VE GÜNEŞİN TADINI ÇIKARDI

    Objektiflere yakalanan güzel oyuncu Pınar Altuğ, gün boyu denizin ve güneşin tadını çıkardı.

    “KİM DER 45 YAŞINDA”

    Pınar Altuğ, bikinili hali ile genç kızlara taş çıkarırken “Kim der ki 45 yaşında.” Yorumlarında bulunuldu.

    Pınar Altuğ ve ailesi tatile çıktı #1

    Bir ara teknede duş alan Altuğ'un fit hali, dikkatlerden kaçmadı.

    Pınar Altuğ ve ailesi tatile çıktı #2

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