Pınar Altuğ: Yaş farkı yorumlarını umursamıyorum

Pınar Altuğ, kendisine sosyal medyadan gelen kötü yorumlarla ilgili konuştu.

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, önceki gün İstanbul'da bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Altuğ, kırmızı çizgisini açıkladı.

"KİMSEDEN İZİN ALMADIK"

Sosyal medyada kendisine gelen yorumlar hakkında da konuşan Altuğ, "Adaletli bir insanım biri haksızlık yaptığı zaman dayanamıyorum. Eşimle olan yaş farkı yorumları hiç umurumda değil. Gelen kötü yorumları aştık artık.

Evlenirken kimseden izin istemedik ki biz. En başta ailelerimiz olumlu yaklaştı zaten gerisi umurumda değil. Biz birbirimizi sevdik evlendik. Ama gelen edepsiz yorumlara tahammülüm yok" dedi.

"UĞRAŞMIYORUM"

Instagram'dan paylaştığı fotoşoplu fotoğraflarıyla da çok konuşulan Altuğ, "Fotoşoplu fotoğraflar tabi ki de paylaşabilirim. Kendimi hiçbir zaman gizlemiyorum. Benim çok iyi fotoğrafçı tanıdıklarım var istesem çok farklı şeylerde yaparım. Ama inanın uğraşmıyorum. Neysem oyum" dedi.