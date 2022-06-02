Pınar Altuğ'dan ayna pozu

Pınar Altuğ, sosyal medya hesabından ayna karşısında çekildiği pozu paylaştı

Eşi Yağmur Atacan ile arasındaki yaş farkı nedeniyle sık sık eleştirilen Pınar Altuğ, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yerini alıyor.

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalarda yer edinen Pınar Altuğ, dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Gelen yorumları beğendi

Ayna karşısında çekildiği kareyi sosyal medya hesabından paylaşan Pınar Altuğ, kısa sürede gündem oldu.

Fit hali ve güzelliğiyle dikkat çeken Altuğ için bu defa güzeller yorumlar geldi.