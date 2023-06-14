Pınar Altuğ'dan boşanma tepkisi Oyuncu Pınar Altuğ, son olarak katıldığı galada, muhabirlerin 'boşanma' sorusuna tepki gösterdi.

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Haklarından birçok kez ayrılık haberi çıkan Pınar Altuğ-Yağmur Atacan çifti, 15'inci evlilik yıl dönümlerini, sosyal medya hesaplarından yaptıkları romantik paylaşımlarla kutlamıştı.

Pınar Altuğ, önceki gün Maslak'taki bir mekanda gerçekleşen 'Prens' dizisinin galasına katıldı.

"Benim çok yakın arkadaşım"

Ünlü isim, "Aslı Tandoğan benim çok yakın arkadaşım, onun içinde bulunduğu bir projeyi izlemek benim için büyük keyif. Ceyda Düvenci de yakın dostum ama bugün katılamayacak. Bazen insanlar çalışmak zorunda kalabiliyor" dedi.

"Evet, biz boşandık"

Basın mensuplarının "Yağmur Bey ile boşanacağınız yönünde haberler çıkmıştı. Doğru mu?" sorusuna Altuğ, "Evet, biz boşandık. Ondan dolayı Yağmur burada yok" cevabıyla tepki gösterdi.

Ünlü oyuncu, daha sonra "Ben her dedikoduya cevap vermek zorunda değilim" diyerek, sinirli bir şekilde oradan ayrıldı.