Pınar Altuğ'dan evlilik yıl dönümü paylaşımı

Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan ile sarmaş dolaş aşk pozu paylaştı.

Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i olarak hafızalara kazınan başarılı oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medyada aktif olmaya devam ediyor.

Her paylaşımı olay olan Altuğ, son olarak kendisinden yaşça küçük olan eşi Yağmur Atacan ile aşk pozunu sosyal medya hesabında yayınladı.

"İYİ Kİ BE KOCAM İYİ Kİ"

Evlilik teklifi aldığı günün yıl dönümünü kutlayan Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan'a "İyi ki be kocam iyi ki" sözleri ile seslendi.

Formda vücuduyla dikkat çeken 46 yaşındaki Pınar Altuğ, askılı elbisesi ile göz kamaştırdı. Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan çiftinin sarmaş dolaş aşk pozuna beğeni ve yorum yağdı.