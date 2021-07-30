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    Pınar Altuğ'nun yangın isyanı

    türkiye'yi kasıp kavuran yangınları görmezden gelenlere Pınar Altuğ sosyal medyadan isyan etti.
    • Haber Merkezi
    • 30.07.2021 - 09:42
    • Güncelleme : 30.07.2021 - 09:43
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    Pınar Altuğ'nun yangın isyanı

    Manavgat’ta önceki gün dört noktada birden başlayan yangın herkesi üzerden Marmaris de alevlere boğuldu.

    Yangınlara dair ünlü isimler de destek paylaşımlarında bulunuyor. Son olarak oyuncu Pınar Altuğ bir paylaşımda bulundu.

    PINAR KIZDI

    Altuğ yangın dışında paylaşım yapanlara kızdı. Pınar Altuğ paylaşımında şunları söyledi:

    "AZICIK EMPATİ"

    "Ülkemiz yanıyor, ağaçlar yanıyor, hayvanlar yanıyor, insanlar evsiz kalıyor hatta bizim gibi tatilde olan insanlar otellerinden tahliye edildi. Siz güzel vakit geçiriyor olabilirsiniz. Bunu instagram'dan paylaşmasanız da o anlar hala güzel azıcık empati yapsanız."

    Pınar Altuğ nun yangın isyanı #1

    Pınar Altuğ nun yangın isyanı #2

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