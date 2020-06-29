Pınar Altuğ’u kızdıran yorum

Sosyal medyada sürekli eleştirilen isimlerden Pınar Altuğ, bir takipçisine cevap verdi, “Beni örnek alan bağış yapsın” dedi.

Pınar Altuğ, sosyal medyadan kendisine gelen ‘Gençler sizi örnek alıyor, paylaşımlarınıza dikkat edin' mesajına kayıtsız kalmadı.

Böyle bir misyonu olmadığını ifade eden Altuğ, “O genç kızlar hatta takip eden herkes, yaptığım her şeyi eksiksiz örnek alsın. O zaman tekrar konuşalım. Mesela bağış yapsınlar, iyilik yapsınlar, yardım etsinler ve her şeyden önce iyi niyetli olsunlar. Buna önce siz başlayabilir misiniz?” dedi.

ELEŞTİRİLERE KAYITSIZ KALAMIYOR

Sık sık eşi Yağmur Atacan ile ilgili çirkin yorumlara maruz kalan oyuncu, yine de sosyal medyadan paylaşım yapmaya ve eleştirilere cevap vermeye devam ediyor.