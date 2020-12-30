Pınar Altuğ'un ilginç maskesi

Dudak figürlü maskesiyle dikkatleri üzerine çeken Pınar Altuğ, “Bu maskelerle ne kadar iyi olunabiliniyorsa o kadar iyiyim” dedi.

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, önceki gün Bebek’te yürüyüş yaparken görüntülendi. Dudak figürlü bir maske tercih eden Altuğ, tüm bakışları üzerinde topladı.

"MANTIKSIZ GELİYOR"

Yılbaşında evde olacağını söyleyen Pınar Altuğ, “Bana yılbaşında bir yere gitmek mantıksız geliyor. Amaç izole olmak, kısıtlamanın amacı bu, bir yere gittiğinde nasıl izole olunabilir ki?” dedi.

Instagram hesabını aktif kullanan oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ, ailesiyle birlikte birkaç günlüğüne şehirden kaçmıştı.

Altuğ, eşi Yağmur Atacan ve kızı Su ile birlikte kamp yapmak için Bolu'ya gitmişti.

"MÜTHİŞ BİR DENEYİM"

Yaylada telefonun çekmediğini belirten Pınar Altuğ, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Müthiş bir kamp deneyimi daha... Biz bu işi sevdik galiba. Telefon ve internet olmayan, doğayla baş başa iki gün... Not: Oradayken telefon çekmiyor ama fotoğraf ve video çekmek için kullanılabiliyor. Dönünce şehirde de sinyal var, dolayısıyla paylaşım da yapılabiliyor."