Pınar Altuğ'un kızı Su annesi gibi spor tutkunu

Pınar Altuğ, kızı Su'nun bacak açma hareketi yaptırğı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

"Çocuklar Duymasın" dizisiyle yıldızı parlayan Pınar Altuğ, uzun zamandır ekranlarda görünmüyor.

Artık sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Altuğ, son olarak kızı Su'nun spor salonundaki görüntülerini takipçileriyle paylaştı.

Güzel oyuncunun kızı Su Atacan'ın da annesi gibi spor pozları ile gündem oldu. Altuğ, kızı Su'nun bacak açma hareketi yaptığı anları şu notla paylaştı:

"Kızımdan ilham alıyorum"

"Ben de her anne gibi en güçlü ilhamlarımı kızım Su'dan alıyorum. O’nun hayat yolculuğunu izlerken, yaptığı her şeye kattıklarından, spor yaparken yüzündeki heyecanından ve gülümsemesinden aldığım ilhamla hayata bakışım ve inancım değişiyor, güzelleşiyor."





Annesi de yogacı

Instagram'da 1,5 milyon takipçisi 47 yaşındakibulunan Pınar Altuğ, geçtiğimiz haftalarda yoga kampında paylaştığı kareler ile ilgi odağı olmuştu. 47 yaşında olmasına rağmen fit görüntüsüyle genç kızları kıskandıran güzel oyuncunun, spor taytı ile amuda kalktığı anlar büyük ilgi görmüştü.