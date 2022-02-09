Pınar Altuğ'un paylaşımına kayınvalidesinden yanıt

Annesiyle ilgili bir paylaşımda bulunan Pınar Altuğ'a ilk yorum kayınvalidesi Nurdan Beykont'tan geldi.

Pınar Altuğ, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Altuğ, annesi Selma Altuğ'u 27 Ocak 1999 yılında kaybetmişti. Bugün doğum günü olan annesi için paylaşımda bulunan Pınar Altuğ, nostaljik kare ile duygularını dile getirdi.

KAYINVALİDESİ YORUM YAPTI

Altuğ, annesinin eski fotoğrafına, "Canım annem, doğum günün kutlu olsun. Keşke yanımda olsaydın, seni çok özlüyorum." notunu yazan Pınar Altuğ'a ilk yorum, Yağmur Atacan'ın annesi Nurdan Beykont'tan geldi.

"ANNENİ SEVİNDİR"

Pınar Altuğ'un kayınvalidesi, "Sen sağlık ve mutluluk içinde upuzun yaşa ki anneni en çok sevindirecek şeyi yapmış ol" yorumu ile dikkat çekti.

2008 yılında Yağmur Atacan ile evlenen Pınar Altuğ, 2009 yılında kızı Su Atacan'ı dünyaya getirdi.