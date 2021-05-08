Pınar Altuğ'un yeni imajına yorum yağdı: Hadise'ye benzetildi

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Pınar Altuğ, son haliyle görenleri şaşırttı.

Instagram hesabını oldukça aktif kullanan ve bolca paylaşım yapan Pınar Altuğ, bir gözlük markasının reklam yüzü oldu.

Altuğ, gözlük tanıtımı için sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı.

Paylaşılan son fotoğrafta oyuncunun imaj yenilediği görüldü.

HADİSE'YE BENZETİLDİ

Son halini sosyal medya hesabından paylaşan Pınar Altuğ'u takipçileri tanımakta zorlandı.

Altuğ'un paylaşımına binlerce beğeni gelirken, takipçileri tarafından 'Size hiç benzemiyor' yorumları yapıldı.

Bazı takipçileri ise ünlü oyuncuyu Hadise'ye benzetti.

Altuğ, yaptığı paylaşımına, “Bir süre bu fotoğrafları paylaşmaya doyamayacağım sanırım" notunu düştü.