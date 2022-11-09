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    Pınar Aydın'ın değişimi şaşırttı

    Adını ilk kez 2004 yılında "Akademi Türkiye" yarışmasıyla duyuran Pınar Aydın'ın son hali ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 09.11.2022 - 08:12
    • Güncelleme : 09.11.2022 - 08:21
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    Pınar Aydın'ın değişimi şaşırttı

    Türk televizyon tarihinin en uzun dizilerinden olan Arka Sokaklar'da Pınar rolüyle tanınan oyuncu "Pınar Aydın" adını ilk kez 2004 yılında katıldığı 'Akademi Türkiye' yarışmasıyla duyurdu.

    Arka Sokaklar dizisinden ayrılmasının ardından çeşitli projelerde yer almaya devam eden Aydın, 2015 yılında Giresunspor Genel Müdürü Harun Ovalıoğlu ile dünyaevine girdi.

    Son hali

    Evlendikten sonra oyunculuğu bırakan ve şimdilerde 2 çocuğu olan Pınar Aydın, değişimiyle gündem oldu.

    Girensunlu oldu

    Aydın, 2015 yılında Giresunspor Genel Müdürü Harun Ovalıoğlu ile dünyaevine girdi. Giresun'da yaşayan Arka Sokaklar'ın Pınar'ı eşi ve iki oğluyla sakin bir yaşam sürüyor.

    Pınar Aydın ın değişimi şaşırttı #1

    Pınar Aydın ın değişimi şaşırttı #2

    Pınar Aydın ın değişimi şaşırttı #3

    Pınar Aydın ın değişimi şaşırttı #4


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