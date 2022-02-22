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- Pınar Aylin, kızının son halini paylaştı
Pınar Aylin, kızının son halini paylaştı
Kızı Maya ile verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınlayan Pınar Aylin, kısa sürede gündem oldu.
- Haber Merkezi
- 22.02.2022 - 15:29
Ünlü şarkıcı Pınar Aylin, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
19 OLDU
19 yaşındaki kızı Maya ile verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınlayan Aylin, kısa sürede gündem oldu. 49 yaşındaki şarkıcının kızını gören hayran kaldı.
Güzelliğiyle kendine hayran bırakan Maya için "Ne kadar büyümüş", "Kardeşi sandım", "Güzelliğiyle annesini gölgede bırakmış" yorumları yapıldı.