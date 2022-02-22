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    Pınar Aylin, kızının son halini paylaştı

    Kızı Maya ile verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınlayan Pınar Aylin, kısa sürede gündem oldu.
    • Haber Merkezi
    • 22.02.2022 - 15:29
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    Pınar Aylin, kızının son halini paylaştı

    Ünlü şarkıcı Pınar Aylin, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

    19 OLDU

    19 yaşındaki kızı Maya ile verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınlayan Aylin, kısa sürede gündem oldu. 49 yaşındaki şarkıcının kızını gören hayran kaldı.

    Güzelliğiyle kendine hayran bırakan Maya için "Ne kadar büyümüş", "Kardeşi sandım", "Güzelliğiyle annesini gölgede bırakmış" yorumları yapıldı.

    Pınar Aylin, kızının son halini paylaştı #1

    Pınar Aylin, kızının son halini paylaştı #2

    Pınar Aylin, kızının son halini paylaştı #3


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