Euro
9.9924
-0.6%
Dolar
8.4714
-0.54%
Altın
487.22
-0.06%
Borsa
1.455
0.5%
Bitcoin
394.550
0.36%
EXEN Coin
26.92
0.63%
28ºC
İstanbul
Güneşli 28 C

    Pınar Aylin'in kızı Maya büyüdü

    90'lı yılların popüler şarkıcılarından Pınar Aylin'in, küçük kızı Maya artık bir genç kız oldu.
    • Haber Merkezi
    • 16.08.2021 - 10:00
    • Güncelleme : 16.08.2021 - 10:41
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Pınar Aylin'in kızı Maya büyüdü

    Deliler Gibi şarkısıyla şöhreti elde eden bir dönemin ünlü isimlerinden Pınar Aylin, uzun zaman sonra gündeme geldi.

    Evlendikten sonra mesliğine ara veren ünlü şarkıcı, 30 yaşında kızı Maya'yı kucağına almıştı. 49 yaşındaki Aylin, 19 yaşındaki kızı Maya ile Instagram hesabından fotoğraflarını paylaştı. Maya'nın, annesine olan benzerliği çok konuşuldu.

    "ABLA KARDEŞ GİBİLER"

    Diğer ünlü isimlerin çocuklarının aksine ekrandan uzak büyüyen Maya, sosyal medyayı ise aktif bir şekilde kullanıyor. Annesiyle de sıklıkla fotoğraf paylaşan Maya ve Pınar Aylin için, 'Abla kardeş gibiler' yorumları yapılıyor.

    Pınar Aylin in kızı Maya büyüdü #1Pınar Aylin in kızı Maya büyüdü #2Pınar Aylin in kızı Maya büyüdü #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir