Pınar Aylin'in kızı Maya büyüdü

90'lı yılların popüler şarkıcılarından Pınar Aylin'in, küçük kızı Maya artık bir genç kız oldu.

Deliler Gibi şarkısıyla şöhreti elde eden bir dönemin ünlü isimlerinden Pınar Aylin, uzun zaman sonra gündeme geldi.

Evlendikten sonra mesliğine ara veren ünlü şarkıcı, 30 yaşında kızı Maya'yı kucağına almıştı. 49 yaşındaki Aylin, 19 yaşındaki kızı Maya ile Instagram hesabından fotoğraflarını paylaştı. Maya'nın, annesine olan benzerliği çok konuşuldu.

"ABLA KARDEŞ GİBİLER"

Diğer ünlü isimlerin çocuklarının aksine ekrandan uzak büyüyen Maya, sosyal medyayı ise aktif bir şekilde kullanıyor. Annesiyle de sıklıkla fotoğraf paylaşan Maya ve Pınar Aylin için, 'Abla kardeş gibiler' yorumları yapılıyor.