Pınar Aylin'in kızı Maya güzelliğiyle dikkat çekiyor Sosyal medya aktif kullanan Pınar Aylin son olarak kızı Maya ile fotoğrafını paylaşınca büyük beğeni topladı.

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Bir dönemin en popüler şarkıcılarından Pınar Aylin, bir kamyonetin arkasında çektiği "Deliler Gibi" şarkısının klibindeki sempatik tavırları ve güçlü sesi ile şöhreti yakalamıştı. 90'lara adeta damga vuran isim, yıllar geçse de gündeme gelmeye devam ediyor.

Yalan Rüzgarı dizisinin yakışıklı Dany'si Michael Damian ile yaptığı düetle müzik dünyasının unutulmazları arasına giren 50 yaşındaki Pınar Aylin güzelliğiyle yıllara meydan okuyor.

Maya 21 yaşında

Şimdilerde 50 yaşında olan Pınar Aylin'in 21 yaşında Maya adında bir de kızı var. Pınar Aylin, birçok ünlünün aksine kızı Maya'yı ekranlardan uzak büyüttü. Pınar Aylin kızı Maya ile fotoğrafını sosyal medya üzerinden paylaşınca büyük beğeni topladı

Pınar Aylin, birçok ünlünün aksine kızı Maya'yı ekranlardan uzak büyüttü..