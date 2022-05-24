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    Pınar Deniz Cannes’da

    Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz Cannes’a damga vurdu.
    • Haber Merkezi
    • 24.05.2022 - 07:36
    • Güncelleme : 24.05.2022 - 07:54
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    Pınar Deniz Cannes’da

    'Yargı' dizisinde gösterdiği performansla son zamanların en ilgi çeken oyuncularından Pınar Deniz, bu yıl 75'incisi düzenlenen Cannes Film Festivali'ne katıldı.

    Su yeşili elbise giydi

    Sosyal medyayı sık kullanan ünlü oyuncu, Cannes'a elçisi olduğu markanın temsilcisi olarak gitti. Pınar Deniz, güzelliğiyle ve giydiği kıyafetle festivale damga vurdu.

    Su yeşili bir elbise tercih eden Deniz, güzelliğiyle ilgi topladı.

    Partiye de katıldı

    Ünlü oyuncu festivalden hemen sonra düzenlenen partiye de katıldı. Deniz, partide ise pembe spor bir kıyafet tercih etti.

    Pınar Deniz Cannes’da #1

    Pınar Deniz Cannes’da #2

    Pınar Deniz Cannes’da #3

    Pınar Deniz Cannes’da #4

    Pınar Deniz Cannes’da #5

    Pınar Deniz Cannes’da #6


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