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    Pınar Deniz, dalgayı yedikten sonra

    Son günlerin yükselen yıldız isimleri arasında yer alan Pınar Deniz paylaştığı pozla gündem oldu.
    • Haber Merkezi
    • 08.07.2022 - 15:09
    • Güncelleme : 08.07.2022 - 15:20
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    Pınar Deniz, dalgayı yedikten sonra

    Sezon finali yapan "Yargı" dizisinde 'Ceylin' karakterine hayat veren güzel oyuncu Pınar Deniz, tatile çıktı.

    Sosyal medyayı aktif kullanan ve Instagram'da 3 milyona yakın takipçisi bulunan Pınar Deniz, iddialı pozlarıyla adından söz ettiirmeye devam ediyor.

    Genç oyuncu son olarak mayosuyla verdiği pozu sosyal medya hesabından yayınladı.

    "Dalgayı yedikten 2 sn sonra"

    Güzel oyuncu kumlara uzandığı karesine "Dalgayı yedikten 2 sn sonra" yazdı.

    Deniz'in kumsala uzandığı mayolu paylaşımı takipçilerinden beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

    Pınar Deniz, dalgayı yedikten sonra #1

    Pınar Deniz, dalgayı yedikten sonra #2

    Pınar Deniz, dalgayı yedikten sonra #3


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