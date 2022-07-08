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- Pınar Deniz, dalgayı yedikten sonra
Pınar Deniz, dalgayı yedikten sonra
Son günlerin yükselen yıldız isimleri arasında yer alan Pınar Deniz paylaştığı pozla gündem oldu.
- Haber Merkezi
- 08.07.2022 - 15:09
- Güncelleme : 08.07.2022 - 15:20
Sezon finali yapan "Yargı" dizisinde 'Ceylin' karakterine hayat veren güzel oyuncu Pınar Deniz, tatile çıktı.
Sosyal medyayı aktif kullanan ve Instagram'da 3 milyona yakın takipçisi bulunan Pınar Deniz, iddialı pozlarıyla adından söz ettiirmeye devam ediyor.
Genç oyuncu son olarak mayosuyla verdiği pozu sosyal medya hesabından yayınladı.
"Dalgayı yedikten 2 sn sonra"
Güzel oyuncu kumlara uzandığı karesine "Dalgayı yedikten 2 sn sonra" yazdı.
Deniz'in kumsala uzandığı mayolu paylaşımı takipçilerinden beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.