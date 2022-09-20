Kaan Yıldırım'la aşk yaşayan Pınar Deniz, katıldığı geceye dansıyla damga vurdu.

Yargı dizisinde Ceylin karakterina can veren Pınar Deniz ile oyuncu Kaan Yıldırım, geçtiğimiz günlerde el ele geldikleri konserde aşklarını ilan etmişlerdi.

Aşklarını ilan ettikten sonra sosyal medya hesaplarından da fotoğraflarını yayınlayan ünlü çift, hayranlarını heyecanlandırmıştı.

Pınar dans etti

Şu sıralar magazin dünyasının en ünlü isimlerinden Pınar Deniz bir markanın yüzü olmuştu. Dün akşam gerçekleşen markanın gecesine katılan Deniz, dansıyla sosyal medyada gündem oldu.

Pınar Deniz'in bu enerjik halleri Kaan Yıldırım'la yaşadığı aşka bağlandı.

Pınar Deniz, dans etti ViDEO