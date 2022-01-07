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    Pınar Deniz Disney Plus’la anlaşıyor

    ABD’li dijital yayın platformu çok yakında Türkiye pazarına girecek.
    • Haber Merkezi
    • 07.01.2022 - 07:37
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    Pınar Deniz Disney Plus’la anlaşıyor

    Güzel oyuncu Pınar Deniz, son yıllarda etkili oyunculuğuyla dizi ve film sektörünün en beğenilen isimlerinin başında yer almaya başladı

    Set ortamında çalışma arkadaşlarının kalbini kazanan Deniz, yapılan anketlerde Türk halkından da büyük ilgi ve sevgi görüyor.

    ANLAŞMAK ÜZERE

    Güzel oyuncunun giderek yükselen başarı grafiği ülkemiz pazarında bomba gibi girmeye hazırlanan Disney Plus’ın da dikkatini çekti. Son gelen haberlere göre Pınar Deniz, ünlü platformla anlaşmak üzere olduğu öürenildi.

    Öte yandan Disney Plus’ın Hande Erçel’le ve Elçin Sangu’yla da görüştüğü öğrenildi.

    Pınar Deniz Disney Plus’la anlaşıyor #1


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