Pınar Deniz Disney Plus’la anlaşıyor

ABD’li dijital yayın platformu çok yakında Türkiye pazarına girecek.

Güzel oyuncu Pınar Deniz, son yıllarda etkili oyunculuğuyla dizi ve film sektörünün en beğenilen isimlerinin başında yer almaya başladı

Set ortamında çalışma arkadaşlarının kalbini kazanan Deniz, yapılan anketlerde Türk halkından da büyük ilgi ve sevgi görüyor.

ANLAŞMAK ÜZERE

Güzel oyuncunun giderek yükselen başarı grafiği ülkemiz pazarında bomba gibi girmeye hazırlanan Disney Plus’ın da dikkatini çekti. Son gelen haberlere göre Pınar Deniz, ünlü platformla anlaşmak üzere olduğu öürenildi.

Öte yandan Disney Plus’ın Hande Erçel’le ve Elçin Sangu’yla da görüştüğü öğrenildi.