Pınar Deniz estetik iddialarına cevap verdi Güzel oyuncu Pınar Deniz bir paylaşım yaparak estetik iddialarına yanıt verdi.

ensonhaber.com

Reyting rekorları kıran Yargı dizisiyle dikkat çeken Pınar Deniz, katıldığı davette vücudunu saran leopar desenli elbisesi ile gündem oldu.

Davete sevgilisi Kaan Yıldırım ile katılan Pınar Deniz'in yüzündeki değişim sosyal medyada gündem oldu. Kimi "estetik" dedi kimi ise "Zayıflık ve makyaj" dedi.

"Neee! Dudaklarımı mı yaptırmışım?"

Oyuncunun "Neee! Dudaklarımı mı yaptırmışım?" diyerek yaptığı paylaşımla beğeni topladı.

Deniz ayrıca leopar desenli elbisesiyle de hayranlarından tam not aldı.