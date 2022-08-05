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    Pınar Deniz imaj değiştirdi

    Yargı dizisinin başrol oyuncusu Pınar Deniz, yeni projesi için saçlarını kızıla boyattı
    • Haber Merkezi
    • 05.08.2022 - 07:15
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    Pınar Deniz imaj değiştirdi

    Yargı dizisinde Kaan Urgancıoğlu ile başrolü paylaşan Pınar Deniz, dizisi seozn finali yapsa da yoğun iş temposuna devam ediyor.

    İmaj değişti

    Reklam filmlerinin yanı sıra Disney Plus ile anlaşan güzel oyuncu, yeni projesi için imaj değiştirdi.

    Bu zamana kadar çeşitli rollerde oynayan Pınar Deniz, yeni projesi için kahverengi olan saçlarını kızıla boyattı.

    "Bil bakalım ben kimim?"

    Yüzüne makyajla çil yaptıran oyuncu, yeni imajını 2,7 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından yayınlayarak "Bil bakalım ben kimim?" notunu yazdı.

    Rolü için imaj değiştiren oyuncunun yeni imajı ise Hürrem Sultan'a benzetildi.

    Deniz’in yeni hali hayranlarını ikiye böldü. Beğenenlerin yanı sıra “Eski rengine dön, bütün havan gitmiş” diyenler de oldu.

    Pınar Deniz imaj değiştirdi #1

    Pınar Deniz imaj değiştirdi #2


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