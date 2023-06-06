Pınar Deniz: Olanı olduğu gibi kabul ederim Bir dergi için kamera karşısına geçen Pınar Deniz, verdiği samimi röportajda sevgilisi Kaan Yıldırım'a da yer verdi.

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Reyting rekorları kıran “Yargı” dizisinde Ceylin’i Pınar Deniz, InStyle’ın yeni sayısına kapak oldu. Dergi için Büyükada’da objektif karşısına geçen Deniz, samimi açıklamalarda bulundu.

Oyuncu, “Şöhretle aran nasıl, sıkıldığın oluyor mu?” sorusu üzerine şöyle konuştu:

“Tabii ki oluyor. Bazen yoğunluktan bunalıp içime kapanmak istiyorum. Yine de, yaptığın şeyi sevdiğin sürece sıkılma anları seni o kadar etkilememeye başlıyor. Başlama motivasyonunu kendine hatırlatıyor ve yoluna devam ediyorsun. ”

Karanlık Gece filminde bir köylü kızını canlandıran Pınar Deniz, çekim sürecinde bir süre doğayla baş başa kaldığını ve o dönem kendini iyi hissettiğini anlattı:

"Doğada vakit geçirmek beni değiştiriyor

“Kendime dönme fırsatım oldu. Orada geçirdiğim süreç bazı kararlar vermemi sağladı. Kendimi doğada var edebiliyorum. Bazen bu şehirde zorlanabiliyorum. Dışarı çıktığımda da evde oturduğumda da hep bir kaos var. Doğada vakit geçirmek beni değiştiriyor. Kendime daha çok yaklaştırıyor.

Olanı olduğu gibi kabul ederim ama yaptığımız her eylemin altında bir sebep olduğuna da inanırım.”

"Bizi çok etkilemiyor"

Kaan Yıldırım’la ilişkisi hakkında da konuşan Deniz, mahremiyetlerini korumayı nasıl başardıkları sorusuna şu yanıtı verdi:

“Bu durumu hiç ciddiye almayarak. Bana göre ilişki sadece iki insan arasında yaşanması gereken bir şey. Ben avukat da doktor da olabilirdim. Tabii ki bu sektörde ilişki kurmak daha zor ama açıkçası bizi çok da etkilemiyor bu durum.

Birini yargılayan, kendi kalıbı üzerinden not veren insanlara hayatımda yer vermemeye çalışıyorum çünkü ben öyle biri değilim. Empati yeteneğimin yüksek olduğuna inanıyorum”