Pınar Deniz transparan büstiyer giydi Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz, transparan büstiyeriyle verdiği pozları Instagram hesabından yayınladı.

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Doğal güzelliğiyle herkesin konuşultuğu Pınar Deniz, Yargı dizisinin sezon finali yapmasının ardından ilk kez bir programa konuk oluyor.

İbrahim Selim ile Bu Gece programına çıkacak olan ünlü oyuncu, mavi transparan kıyafetiyle dikkat çekti.

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında bulunan ve günlük hayatından ve iş birliklerinden kareler paylaşan Deniz, bu kez katıldığı programın hazırlık aşamalarını paylaştı.

Deniz paylaşımına 'Alo @ibrahimselim ben geliyorum. Hazır mısın?' notunu düştü.

Program için dantelli transparan bir büstiyer ve kargo tarz pantolon tercih eden Deniz, fit vücuduyla da dikkatleri üzerine çekti. Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan paylaşımla Deniz, takipçilerinden tam not aldı.