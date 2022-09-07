Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım el ele

İki ünlü oyuncu Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım aşklarını ilan etti.

Daha önce Hadise ve Hande Erçel'le yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Kaan Yıldırım, yine bir güzelin gözlünü çaldı.

Aşk ilanı

Ünlü oyuncu Kaan Yıldırım konsere Pınar Deniz ile el ele geldi. Ünlü çift, konsere el ele gelerek aşklarını ilk kez açıklamış oldu.

İki ünlü oyuncunun gazetecilere karşı oldukça samimi ve rahat tavırları dikkat çekti.

Ünlü çift gazetecilerin sorularını da cevaplandırdı. İlişkilerinin yolunda gittiğini söyleyen ikilinin mutlulukları gözlerininden okunuyordu.

Kaan'ın aşk dosyası

Çapkın oyuncular arasına adını altın harflerle yazdıran Kaan Yıldırım'ın aşk hayatındaki ünlü isimlerin listesi epeyi kabarık.