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    Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı ayrıldı

    'Aşkın Kıyameti' adlı filmde birlikte rol aldıktan sonra sürpriz bir şekilde aşk yaşamaya başlayan Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı çiftinin ayrıldığı iddia edildi.
    • Haber Merkezi
    • 10.02.2022 - 07:35
    • Güncelleme : 10.02.2022 - 08:04
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    Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı ayrıldı

    Yargı dizisinde Ceylin karakterine hayat veren Pınar Deniz, bir süredir Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde başrol oynayan Yiğit Kirazcı ile uzun süredir aşk yaşıyordu.

    AŞK SAHNELERİ PROBLEM OLDU

    Yargı'daki rol arkadaşı Kaan Urgancıoğlu ile çok yakıştırılan Deniz'in dizideki sıcak yakınlaşma sahnelerinin ilişkisinde probem çıkardığı iddia edildi.

    Bu dedikodulara sessiz kalan ünlü çiftin, sosyal medyadan birbirini takipten çıkması ayrıldığı iddialarını güçlendirdi.

    EN SON DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAMIŞTI

    Son olarak yakışıklı oyuncu, 4 Kasım doğumlu sevgilisinin yeni yaşını Instagram hesabından aşk dolu bir pozunu paylaşarak kutladı.

    Sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaşan oyuncu, "İyi ki doğdun bebek" notunu düştü. İkilinin bu pozu kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı.

    Pınar Deniz, Yargı diisindeki rol arkadaşı Kaan Urgancıoğlu ile çok yakıştırılıyor. Ayrılığı duyan takipçileri "Bir dizi aşkı daha gerçek oluyor" yorumları yaptı.

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