Pınar Deniz'den çöpçatanlık itirafı

Oyuncu Pınar Deniz, arkadaşları için çöpçatanlık yaptığını söyledi.

Son olarak Aşk 101 dizisinde rol alan oyuncu Pınar Deniz, ilginç bir itirafta bulundu.

"ENERJİYİ HİSSEDİYORUM"

Oyuncu Pınar Deniz, arkadaşları için çöpçatanlık yaptığını itiraf etti: "Onların arasındaki enerjiyi hissediyorsan, birbirlerine açılamıyorlarsa yoklarsın. Ben iki kişi arasındaki enerjiyi anlıyorum. Oradan yola çıkıyorum."