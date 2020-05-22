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- Pınar Deniz'den çöpçatanlık itirafı
Pınar Deniz'den çöpçatanlık itirafı
Oyuncu Pınar Deniz, arkadaşları için çöpçatanlık yaptığını söyledi.
- Haber Merkezi
- 22.05.2020 - 07:06
Son olarak Aşk 101 dizisinde rol alan oyuncu Pınar Deniz, ilginç bir itirafta bulundu.
"ENERJİYİ HİSSEDİYORUM"
Oyuncu Pınar Deniz, arkadaşları için çöpçatanlık yaptığını itiraf etti: "Onların arasındaki enerjiyi hissediyorsan, birbirlerine açılamıyorlarsa yoklarsın. Ben iki kişi arasındaki enerjiyi anlıyorum. Oradan yola çıkıyorum."