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    Pınar Deniz'den çöpçatanlık itirafı

    Oyuncu Pınar Deniz, arkadaşları için çöpçatanlık yaptığını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 22.05.2020 - 07:06
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    Pınar Deniz'den çöpçatanlık itirafı

    Son olarak Aşk 101 dizisinde rol alan oyuncu Pınar Deniz, ilginç bir itirafta bulundu.

    "ENERJİYİ HİSSEDİYORUM"

    Oyuncu Pınar Deniz, arkadaşları için çöpçatanlık yaptığını itiraf etti: "Onların arasındaki enerjiyi hissediyorsan, birbirlerine açılamıyorlarsa yoklarsın. Ben iki kişi arasındaki enerjiyi anlıyorum. Oradan yola çıkıyorum."

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