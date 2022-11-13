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    Pınar Deniz'den küvet pozu

    İzlenme rekorları kıran 'Yargı' dizisinde Ceylin karakterine hayat veren Pınar Deniz, iç çamaşırlı küvet pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Oyuncunun paylaşımı kısa sürede büyük beğeni topladı.
    • 13.11.2022 - 13:08
    • Güncelleme : 13.11.2022 - 13:10
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    Pınar Deniz'den küvet pozu

    Sosyal medyada sık sık birbirinden farklı pozlar akım oluyor.

    Ünlülerin de katıldığı akımlar, yoğun ilgi görüyor.

    Son zamanların popüler trendi ise küvet pozu..

    Atagül ve Çiçek paylaştı

    Geçtiğimiz günlerde oyuncu Neslihan Atagül'ün paylaştığı küvet pozunun ardından bir paylaşım da Dilen Çiçek Deniz'den geldi.

    Sosyal medya hesaplarını aktif kullanan iki ünlü ismin fotoğrafları gündem olmuştu.

    Pınar Deniz den küvet pozu #1

    Pınar Deniz de katıldı

    Küvet pozu akımına uyan bir diğer isim de oyuncu Pınar Deniz oldu.

    Şimdilerde meslektaşı Kaan Yıldırım ile yeni bir aşka yelken açan Deniz'in paylaşımları takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuluyor.

    Pınar Deniz den küvet pozu #2

    Eleştirildi

    Bu defa duş paylaşımıyla ilgi odağı olan güzel oyuncu, tartışmaların da odağında yer aldı.

    Bazı takipçiler övgü yağdırırken, bazıları ise "Fazla popüler olunca arkasından böyle fotoğraflar geliyor yazık." şeklinde yorumlarda bulundu.

    Pınar Deniz den küvet pozu #3

    Pınar Deniz den küvet pozu #4


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