- Haberler
- Magazin Haberleri
- Pınar Deniz'den küvet pozu
Pınar Deniz'den küvet pozu
- 13.11.2022 - 13:08
- Güncelleme : 13.11.2022 - 13:10
Sosyal medyada sık sık birbirinden farklı pozlar akım oluyor.
Ünlülerin de katıldığı akımlar, yoğun ilgi görüyor.
Son zamanların popüler trendi ise küvet pozu..
Atagül ve Çiçek paylaştı
Geçtiğimiz günlerde oyuncu Neslihan Atagül'ün paylaştığı küvet pozunun ardından bir paylaşım da Dilen Çiçek Deniz'den geldi.
Sosyal medya hesaplarını aktif kullanan iki ünlü ismin fotoğrafları gündem olmuştu.
Pınar Deniz de katıldı
Küvet pozu akımına uyan bir diğer isim de oyuncu Pınar Deniz oldu.
Şimdilerde meslektaşı Kaan Yıldırım ile yeni bir aşka yelken açan Deniz'in paylaşımları takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuluyor.
Eleştirildi
Bu defa duş paylaşımıyla ilgi odağı olan güzel oyuncu, tartışmaların da odağında yer aldı.
Bazı takipçiler övgü yağdırırken, bazıları ise "Fazla popüler olunca arkasından böyle fotoğraflar geliyor yazık." şeklinde yorumlarda bulundu.