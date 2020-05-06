Pınar Deniz’den samimi açıklamalar

Koronavirüs nedeniyle ailesi karantinaya alınan ve bu nedenle anneannesini kaybeden Pınar Deniz, artık sosyal medyaya mesafeli olmadığını belirtti.

Genç oyuncu Pınar Deniz, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında pek bilinmeyen yönleriyle ilgili ilginç açıklamalarda bulundu.

"HAYALİM DOLAŞTIĞIM YERLERDE YAŞAMAK"

Hayalinin dünyayı dolaşmak olduğunu ve belli yerlerde yaşamak istediğini anlatan Deniz, tatil tercihleriyle ilgili olarak, "Şimdilik sadece oraları gezip geri dönüyorum. Hayalim dolaştığım yerlerde yaşamak. Avrupa'yı da seviyorum ama biraz daha Doğu'ya doğru kaydım. Daha çok böyle mistik yerleri merak ediyorum. Ayrıca spiritüel ilgim var” dedi.

"SETTE MÜZİK DİNLERİM"

Deniz, "Bir karakteri canlandırmadan önce ne yaparsın?" sorusuna, "Benim de ritüellerim var. Sette müzik dinlerim role hazırlanırken. O karakterin müzikleri olur ve bir çalma listesi belirlerim, onları dinlerim. Özellikle dramatik sahnelerde onları dinlerim. Sette köşeye çekilip, o karakterin ruh haline girmeye çalışırım" cevabını verdi.

Hayatta büyük konuşmayı ve büyük sözler etmeyi sevmediğini de sözlerine ekleyen oyuncu, “Başarıyı uzun süreçte düşünmediğim için mesela o sahnede iyi hissetiysem başarmış sayılırım ya da biriyle konuştuğumda ona yardımcı olduysam o da başarı benim için.

"KONUŞMAYI SEVMİYORUM"

Galiba büyük konuşmayı sevmiyorum, ‘Hayatta bunu yaptım, başardım’ gibi cümlelerim yok, yolda olduğumun farkında olduğum için” ifadesini kullandı.

Pınar Deniz, “Sosyal medya kullanmanın kariyerine etkisi olduğunu düşünüyor musunuz” sorusuna ise şu yanıtı verdi:

“Etkisi olduğunu düşünmek istemiyorum. Sosyal medya reddedilemez bir yer, çok güçlü. Biraz da buradan yürünüyor, oyunculuk başka bir şey oynama hali. Burada geçecek vakti kitap okuyarak geçirmeyi tercih ederim."