Pınar Deniz'e beğeni yağıyor

Kaan Urgancıoğlu ile başrolünü paylaştığı "Yargı" dizisinde Ceylin'i karakterine hayat veren Pınar Deniz, paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

İnternette yayınlanan "Aşk 101" dizisindeki partneri Kaan Urgancıoğlu ile bu kez de "Yargı" dizisinde ekran karşısına geçen güzel oyuncu Pınar Deniz'in Instagram paylaşımları beğeni yağmuruna tutuluyor.

SABAH POZU

Genç oyuncunun Instagram paylaşımlarına çok sayıda beğeni ve yorum yağıyor. Son dönemlerin en dikkat çekici oyuncuları arasında gösterilen Pınar Deniz, son olarak sabah pozu paylaştı.

Beyaz bluzu ve yeşil eteği ile ayna selfiesi yapan oyuncunun paylaşımına adeta beğeni yağdı.