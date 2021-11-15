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    Pınar Deniz'e beğeni yağıyor

    Kaan Urgancıoğlu ile başrolünü paylaştığı "Yargı" dizisinde Ceylin'i karakterine hayat veren Pınar Deniz, paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 15.11.2021 - 07:16
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    Pınar Deniz'e beğeni yağıyor

    İnternette yayınlanan "Aşk 101" dizisindeki partneri Kaan Urgancıoğlu ile bu kez de "Yargı" dizisinde ekran karşısına geçen güzel oyuncu Pınar Deniz'in Instagram paylaşımları beğeni yağmuruna tutuluyor.

    SABAH POZU

    Genç oyuncunun Instagram paylaşımlarına çok sayıda beğeni ve yorum yağıyor. Son dönemlerin en dikkat çekici oyuncuları arasında gösterilen Pınar Deniz, son olarak sabah pozu paylaştı.

    Beyaz bluzu ve yeşil eteği ile ayna selfiesi yapan oyuncunun paylaşımına adeta beğeni yağdı.

    Pınar Deniz e beğeni yağıyor #1Pınar Deniz e beğeni yağıyor #2

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