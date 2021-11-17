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    Pınar Deniz'in eski hali

    Son dönemin popüler oyuncularından Pınar Deniz'in eski fotoğrafları sosyal medyada hızla yayıldı.
    • Haber Merkezi
    • 17.11.2021 - 14:07
    • Güncelleme : 17.11.2021 - 14:10
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    Pınar Deniz'in eski hali

    "Aşk 101", "Vatanım Sensin", "İnsanlar İkiye Ayrılır" ve son olarak "Yargı" dizisinde rol alan ünlü oyuncu Pınar Deniz'in görüntüleri çok konuşuldu.

    Değişimiyle dikkat çeken Deniz için sosyal medya kullanıcıları, 'estetik' iddialarını gündeme getirdi.

    "KULAKLARIM KEPÇE SANIYORDUM"

    Deniz, daha önce yaptığı açıklamada, "Hiç estetiğim yok, bir tek dişlerimi yaptırdım. Kaşlarımı dahi bugüne kadar hiç aldırmadım. Küçükken kulaklarımı kepçe sanıp, saçlarımla örtmeye çalışıyordum ama sonradan kulaklarımın da kepçe olmadığını öğrendim." ifadelerini kullanmıştı.

    Pınar Deniz in eski hali #1Pınar Deniz in eski hali #2

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