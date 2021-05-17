Pınar Deniz'in film imajı

Pınar Deniz, yeni rolü için imaj değişikliğine gitti.

"Vatanım Sensin" dizisiyle yıldızı parlayan, "Aşk 101" ve "Kırmızı Oda" dizileriyle ekranlarda boy gösteren Pınar Deniz, şimdilerde Yılmaz Erdoğan'ın yeni filmi 'Aşkın Kıyameti'nin çekimleri için Marmaris'e gitti.

RASTALI PINAR

Pınar Deniz, yeni rolüyle ise izleyicisini şaşırtacak. Rolü için imaj değiştiren Deniz, rastalı saçlarıyla bambaşka birine dönüştü.

Sosyal medyada 1,4 milyon takipçiye sahip olan Pınar Deniz, setten yaptığı paylaşımla çok sayıda beğeni ve yorum aldı.