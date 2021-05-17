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    Pınar Deniz'in film imajı

    Pınar Deniz, yeni rolü için imaj değişikliğine gitti.
    • Haber Merkezi
    • 17.05.2021 - 15:03
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    Pınar Deniz'in film imajı

    "Vatanım Sensin" dizisiyle yıldızı parlayan, "Aşk 101" ve "Kırmızı Oda" dizileriyle ekranlarda boy gösteren Pınar Deniz, şimdilerde Yılmaz Erdoğan'ın yeni filmi 'Aşkın Kıyameti'nin çekimleri için Marmaris'e gitti.

    RASTALI PINAR

    Pınar Deniz, yeni rolüyle ise izleyicisini şaşırtacak. Rolü için imaj değiştiren  Deniz, rastalı saçlarıyla bambaşka birine dönüştü.

    Sosyal medyada 1,4 milyon takipçiye sahip olan Pınar Deniz, setten yaptığı paylaşımla çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

    Pınar Deniz in film imajı #1Pınar Deniz in film imajı #2Pınar Deniz in film imajı #3

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