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    Pınar Deniz'in kız kardeşi Huri Deniz

    Yargı'nın Avukat Ceylin'i Pınar Deniz'in kız kardeşi güzelliğiyle büyüledi.
    • Haber Merkezi
    • 17.12.2021 - 07:21
    • Güncelleme : 17.12.2021 - 07:42
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    Pınar Deniz'in kız kardeşi Huri Deniz

    Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz, oyunculuktaki başarısının yanı sıra güzelliğiyle de konuşuluyor.

    ABLASI DA GÜZEL

    Sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Pınar Deniz'in son olarak ikizi kadar benzeyen ablası Huri Deniz ilgi odağı oldu.

    Deniz'in gözlerden uzak tuttuğu ablası Huri Deniz'i görenler gözlerine inanamadı. Adana'da doğup Sarıyer'de büyüyen Pınar Deniz'in ablası, sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.

    "İKİZ GİBİLER"

    Huri Deniz'in pozlarına ''Siz ikiz misiniz?'', ''Hakikaten çok benziyorlar'' ve ''Güzellik aileden demek ki'' gibi yorumlar yapıldı.

    Huri Deniz'in, Instagram'da 3 binden fazla takipçisi bulunuyor.

    Pınar Deniz in kız kardeşi Huri Deniz #1

    Pınar Deniz in kız kardeşi Huri Deniz #2

     

    Pınar Deniz in kız kardeşi Huri Deniz #3

    Pınar Deniz in kız kardeşi Huri Deniz #4,

    Pınar Deniz in kız kardeşi Huri Deniz #5

    Pınar Deniz in kız kardeşi Huri Deniz #6

    Pınar Deniz in kız kardeşi Huri Deniz #7

    Pınar Deniz in kız kardeşi Huri Deniz #8

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