Pınar Sabancı, Oxford Üniversitesi’nden mezun oldu Cemiyet hayatının sevilen isimlerinden Pınar Sabancı, Oxford Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisans Programı'ndan mezun oldu. 42 yaşındaki Sabancı, mutluluğunu sosyal medya hesabından duyurdu.

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Neslihan ve Yalçın Sabancı'nın gelini 3 çocuk annesi Pınar Sabancı, Oxford Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisans Programı'nı bitirdi.

Gelin Sabancı, 42 yaşında mezun oldu…

"Hem kıpır kıpır, hem biraz buruk içim bugün..."

Mezuniyet töreninden fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Sabancı, “Hem kıpır kıpır, hem biraz buruk içim bugün… Her veda hüzünlü elbet ama burada olmuş, bu duvarların arasında hayranı olduğum onlarca yazar, bilim insanı, düşünür ile aynı havayı solumuş olmanın mutluluğu, gururu ayrı… İyi ki...” notunu düştü.

Nazlı Sabancı'dan tebrik: Pınar wow!

Paylaşıma Arzu Sabancı, “Pınarcım seninle gurur duyuyoruz. Tebrikler, bravo” yorumunu yaparken, bir diğer gelin Nazlı Sabancı ise “Pınar wow! Çok tebrik ediyoruz. Başarıların katlanarak artsın” mesajını bıraktı.

Oğlunu lüks tekneyle okula götürüp, getiriyordu

Cemiyet hayatının sevilen isimlerinden Pınar Sabancı, 2016 yılında o dönem 3 yaşında olan oğlu Yalçın'ı anaokuluna götürmek için deniz yolunu kullanmasıyla çok konuşulmuştu.

İlhan Sabancı'nın güzel eşi, oğlunu Kanlıca'daki yalısından her sabah Avrupa Yakası'ndaki anaokuluna Boğaz sefası yaparak götürürken, bu anları Instagram hesabından paylaşmış, İstanbul trafiğine bulduğu lüks çözümü ile dikkat çekmişti.

"Biz metrobüslerde çile çekerken..."

Öyle ki Pınar Sabancı’ya tepkiler de gelmişti.

Bir kullanıcının “Biz her sabah metrobüslerde, otobüslerde çile çekerken siz Boğaz sefası yaparak çocuğunuzu okula götürüyorsunuz. Yalçın doğuştan şanlı” yorumu, en çok okunanlar arasına girmişti.