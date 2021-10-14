Pink Floyd'un solisti George Roger Waters beşinci kez evlendi

Pink Floyd'un efsanevi solisti ve baş gitaristi George Roger Waters, 78 yaşında beşinci kez dünya evine girdi.

İngiliz müzisyen ve besteci George Roger Waters, Kamilah Chavis ile ilk kez 2019 yılında düzenlenen Venedik Film Festivali'nde birlikte görülmesinin ardından birkaç yıl içinde evlilik kararı aldı.

78 YAŞINDA 5'İNCİ KEZ EVLENDİ

78 yaşındaki Waters, Kamilah Chavis ile 16,2 milyon dolara satın aldığı New York'taki Bridgehampton malikanesinde dünya evine girdi.

Daha önce 4 kez evlenen Waters, düğün fotoğraflarını sosyal medya hesabından "Çok mutluyum" notuyla paylaştı.

AYRILIKLARIYLA KONUŞULUYORDU

Chavis’ten önce Laurie Durning’le evli olan Roger Waters, ayrılıkları sırasında ilginç bir konuyla da gündeme gelmişti. Durning, Pink Floyd’un efsane isminden Daytona Rolex saatini geri istemiş ve çiftin bu konudaki anlaşmazlığı mahkemeye kadar uzanmıştı. Söz konusu saatin değerinin 35 bin dolar olduğu bilgisi yayılmıştı.