Pique'nin ihanetine uğrayan Shakira rekora doymuyor Shakira'nın Gerard Pique'ye gönderme yaptığı 'ihanet' şarkısı rekor üstüne rekor kırdı.

Dünyaca ünlü isimler futbolcu Gerard Pique ile şarkıcı Shakira'nın 11 yıllık evliliği, ihanet nedeniyle geçtiğimiz aylarda sona ermişti.

Shakira'nın, yıllardır birlikte olduğu Gerard Piqué'nin kendisini aldattığını; evdeki reçelin kaybolduğunu fark ettiğinde anladığı iddia edilmişti. Ünlü isim seyahatten eve döndüğünde bitmiş olan meyve reçelinden şüphelenmişti, çünkü Pique ile çocukları Milan ve Sasha reçelden nefret ediyordu.

Göndermeli şarkı tuttu

45 yaşındaki Kolombiyalı şarkıcı, ihanetten sonra geçtiğimiz ocak ayında İspanyolca bir şarkı çıkarmıştı.

Ünlü isim, şarkısının sözlerinde eski sevgilisi Gerard Pique ve onun yeni kız arkadaşı Clara Chia Marti'ye yaptığı göndermelerle çok konuşulmuştu.

Rekor kırdı

46 yaşındaki Kolombiyalı şarkıcı, Spotify'da bir günde en çok dinlenen Latin şarkı, bir gün içinde YouTube'da en çok izlenen İspanyolca müzik klibi ve daha birçok rekora imza atarak Guinness rekoru kırmayı başardı.

"Sana geri dönmeyeceğim"

Shakira, “Sana geri dönmeyeceğim, benim için ağlama ya da bana yalvarma / Seni eleştirmelerinin benim hatam olmadığını anladım / Sadece müzik yapıyorum, bu seni rahatsız ediyorsa üzgünüm” ifadeleriyle Pique’ye gönderme yapmıştı.