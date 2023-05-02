Popstar Mehtap Amsterdam'da soyuldu 'Popstar Alaturka' ile tanınan Mehtap Yılmaz, tatil için Amsterdam'a gitti.

ensonhaber.com

Ebru Gündeş, Orhan Gencebay, Armağan Çağlayan ve Bülent Ersoy’un jüri üyeliğini yaptığı 'Popstar Alaturka' yarışmasıyla tanınan ve katıldığı sene şampiyon olan Mehtap Yılmaz, yurt dışı tatilinde hırsızlık şoku yaşadı.

Tatil için Amsterdam'a giden ünlü ismin eşyaları çalındı. Hırsızların, otoparka bıraktığı arabasının camını kırdıklarını ve pasaport dahil tüm eşyalarını çaldıklarını söyleyen şarkıcı, sosyal medya hesabından isyan etti.

''Amsterdam maceramın sonunda soyuldum arkadaşlar.'' diyen şarkıcı şu ifadeleri kullandı:

"Arabayı patlatmışlar"

"Valizim, pasaportum, param, çantam, her şeyi almışlar. Şu anda üstümdekilerle kaldım. Arabayı patlatmışlar. Arabanın camını kırmışlar. Büyük camı kırmamış, en azından küçük camı kırmış, çok düşünceliymiş. Tutanak tutturduk. Allah'ın izniyle yeniden pasaportumu çıkaracağım. Çok sinirliyim arkadaşlar. Maalesef soyulduk."