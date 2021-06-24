Prens Charles, oğlu Harry'nin parasını kesmedi

Finansal yardım iddialarının ardından Galler Prensi'nin, Sussex Dükü'ne yardımı sürdürdüğü ortaya çıktı.

İngiltere Kraliyet Ailesi'nden ayrılarak eşi Meghan Markle ile ABD'ye yerleşen Prens Harry'nin iddialarına yalanlama geldi.

Harry, Oprah Winfrey'e verdiği röportajda, geçen yılın 'ilk çeyreğinde' ailesinden maddi desteğin kesildiğini söyledi.

OĞLUNA DESTEĞİ ESİRGEMEDİ

Daily Mail'in haberine göre, Galler Prensi Charles'ın, Kraliyet Ailesi'nden ayrılık olarak bilinen Megxit'i takip eden aylarda Sussex Dükü ve Düşesi'ne 'önemli bir meblağ' ödediği belirtildi.

Dün ilk kez halka açıklanan Kraliyet hesaplarının, Charles'ın Harry ve Meghan'ı finanse etmeye devam ettiğini gösterdiği kaydedildi.

"MALİ BAĞIMSIZLIKLARI VAR"

Konuyla ilgili üst düzey bir yetkili, "Hepimizin hatırlayacağı gibi, Ocak 2020'de Dük ve Düşes, çalışan Kraliyet'ten ayrılacaklarını açıkladığında, Dük finansal olarak bağımsız olmak için çalışacaklarını söyledi.

Galler Prensi, bu geçişte onları desteklemek için önemli bir meblağ ayırdı. Bu fon, geçen yılın yazında kesildi. Çift, artık mali açıdan bağımsız." dedi.