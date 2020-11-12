Prens Charles'dan Prenses Diana'ya: Seni sevmiyorum

Yeni bir belgeselde konuşan Kraliyet astroloğunun iddiasına göre; Prens Charles, düğünlerinden bir gün önce Prenses Diana’ya “Seni sevmiyorum, benden bir şey bekleme” dedi.

İngiltere Veliaht Prensi Charles ile Prenses Diana 1981’de evlendi. İki oğlu olan çift, Charles’ın eski sevgilisi Camilla Parker ile ilişkisini devam ettirmesi nedeniyle 1992’de ayrıldı.

Yaşadığı ilişkilerle gündemden düşmeyen Diana, son sevgilisi Dodi el-Fayed ile 1997’de trafik kazasında öldü. Charles ile Parker ise 2005’de evlendi.

"BEKLENTİN OLMASIN"

İngiliz ITV’de yayınlanan yeni belgeselde konuşan, Diana’nın danışmanı ve kraliyet astroloğu Penny Thorton, çarpıcı bir iddiada bulundu. Thorton’a göre, Charles, Diana’ya düğünlerinden bir gün önce “Hiçbir beklentiye girme, ben seni sevmiyorum.” dedi.

Thorton, Diana’nın bunu duyunca mahvolduğunu, düğününe gitmek istemediğini anlattı.

"ALDATILINCA ÖFKELİ BİRİ OLDU"

Aynı belgeselde konuşan Diana’nın arkadaşı James Colthurst de şunları söyledi: “Diana, Charles’ın ihaneti yüzünden öfkeli biri oldu. Hatta etrafına tenis raketi ve benzeri şeylerle vurmak istedi. Ben de ona ‘Apseyi yerinden sökmenin başka yolları olmalı’ dedim.”

"EVLİLİĞİMİZDE 3 KİŞİYDİK"

Belgesele göre, Diana son yıllarında, Kraliyet tarafından konuşmasının engellenmesinden de korktu. Bu nedenle basına daha açık bilgi verdi ve Charles’ın (71) ihanetini kastederek “Evliliğimizde üç kişiydik.” dedi.