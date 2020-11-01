Prens Charles'ın Archie özlemi

Torunu Archie'yi aylardır göremeyen Galler Prensi Charles, üzgün olduğunu söyledi.

İngiltere Kraliyet Ailesi'nden ayrılarak ABD'de kendilerine yeni bir hayat kuran Prens Harry ve eşi Meghan Markle'ın oğulları Archie, neredeyse 18 aylık oldu.

İngiliz basını, bir yıldan fazla bir süredir torunu Archie'yi göremeyen Prens Charles'ın günlerini üzüntülü geçirdiğini yazdı.

Daily Mail'e göre, Galler Prensi Charles, aylardır Archie'yi göremediğinden dolayı üzgün olduğunu söyledi.

ARCHIE'Yİ GÖREMEYEN PRENS CHARLES ÜZGÜN

Kraliçe Elizabeth ve Kraliyet Ailesi'nin diğer üyelerinin de yürümeye başlayan Archie'yi çok az gördükleri için "çok üzgün" oldukları belirtildi.

İlk önce Kanada'nın Vancouver kentine taşınan Meghan-Harry çifti, daha sonra ABD'nin Los Angeles şehrine yerleşme kararı aldı.

Kraliyet Ailesi'nden ayrılmadan önce iki kez İngiltere'ye dönen çift, ancak oğulları Archie'yi birlikte götürmedi.

YÜRÜMEYE BAŞLADI

Aile üyelerinin uzun bir süredir göremediği Archie ile ilgili bilgi paylaşan konuyla yakından ilgili bir kaynak, "Archie yürümeye başladı ve enerjik. Harika vakit geçiriyorlar." dedi.

Harry ve Meghan'ın, Ocak 2021'de İngiltere'yi ziyaret edeceği belirtilse de ancak bunun pek olası olmadığı kaydedildi.