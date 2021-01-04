Prens Harry: Annemin oğluyum

Eşi Meghan Markle ile ABD'ye yerleşen Prens Harry'nin kullandığı ifade, Kraliyet ailesinde ortalığı karıştıracak gibi görünüyor.

İngiltere Kraliyet Ailesi'nde, Prenses Diana gerginliği yaşanıyor.

Prens Harry ve Prens William'ın, anneleri Prenses Diana nedeniyle arasının açılacağı konuşuluyor.

SİTEYE YAZDIĞI İFADE

Kraliyet Ailesi'ni yakından takip eden gazeteci Phil Dampier, Harry'nin annesi Diana'yla birlikte çekilen çocukluk fotoğrafını Archewell adlı kâr amacı gütmeyen internet sitesinde yayınladı.

Sitedeki yazı, "Ben annemin oğluyum." ifadesiyle başlıyor.

"PRENS CHARLES'TAN BAHSETMEDİ"

Fotoğrafla ilgili konuşan Dampier, görüşlerini aktardı:

"Harry, Diana'yı herhangi bir hayır işi ya da ticari girişim için William'a danışmadan kullanırsa William'ın endişeleneceğini düşünüyorum, Harry'nin annesinin ikonik statüsünü kullanıyormuş gibi görünmesinden mutlu olacağını sanmıyorum.

Ayrıca Harry'nin, kendisini 'annesinin oğlu' diye nitelemesi ama Prens Charles'tan hiç bahsetmemesi de dikkate değer."