Prens Harry, İngiliz Kraliyeti'ne olan borçlarını ödedi

Prens Harry ve eşi Meghan Markle, Kraliyet Hanesi’ne olan 2,4 milyon sterlin borcu ödedi

Netflix kanalıyla 150 milyon dolarlık anlaşma imzalayan Prens Harry ve eşi Meghan Markle, Windsor'da bulunan Frogmore Cottage'ı yenilemek için aldıkları 2,4 milyon sterlinlik (23 milyon TL) borcu, Kraliyet Hanesine geri ödedi.

"BOŞANDILAR"

Harry, bu beklenmedik hamlesiyle yorumculara göre aileyle olan bütün köprüleri yıktı ve 'boşanma davasını' sonuçlandırdı.

PRENSES DİANA DA OLACAK

İngiliz basını, Harry ve Meghan çiftinin Netflix ile yaptıkları anlaşmaya belgesellerin, Meghan ve Harry'nin rol alabileceği filmlerin, bazı programların ve çocuk programlarının da dahil olduğunu belirtti.

Öte yandan, Prenses Diana ile ilgili bir belgeselin de bu anlaşmaya dahil olabileceği öne sürüldü.

Harry ve Meghan çifti, şu anda ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 14 milyon (137 milyon 541 bin TL) sterline satın aldıkları evde yaşıyor.