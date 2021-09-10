- Haberler
- Magazin Haberleri
- Prens Harry, Kraliyet Ailesi içinde sevilmeyen isimler arasında
Prens Harry, Kraliyet Ailesi içinde sevilmeyen isimler arasında
İngiltere'den ABD'ye yerleşen Harry'nin beğenilme oranında yüzde 9 gerileme yaşandı.
- Haber Merkezi
- 10.09.2021 - 15:15
- Güncelleme : 10.09.2021 - 15:54
Eşi Meghan Markle ile birlikte İngiltere Kraliyet Ailesi hakkında ortaya attıkları ırkçılık iddialarıyla ilgili gündemden düşmeyen Prens Harry'e dair anket yapıldı.
Anketten çıkan sonuç, Prens Harry'nin beğenilme oranının düştüğünü söylüyor.
HARRY 9 PUAN GERİLEDİ
İnternet tabanlı anket şirketi YouGov'un verilerine göre, nisan ayında popülerliği yüzde 43 olan Harry, 9 puanlık düşüş yaşayarak yüzde 34'e geriledi.
Eşiyle ABD'de yaşayan Prens Harry'nin, Prens Andrew'dan sonra Kraliyet Ailesi'nin en sevilmeyen üyesi olduğu kaydedildi.
EŞİ İÇİN BENZER SONUÇ
Benzer şekilde mart ayında beğenilme oranı yüzde 31 olan Meghan Markle, yüzde 26'ya geriledi.
Basın önünde Kraliyet Ailesi'ni suçlayıcı ifadeler kullanan çift ile hayranları arasındaki mesafenin arttığı görüldü.