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    Prens Harry, Kraliyet Ailesi içinde sevilmeyen isimler arasında

    İngiltere'den ABD'ye yerleşen Harry'nin beğenilme oranında yüzde 9 gerileme yaşandı.
    • Haber Merkezi
    • 10.09.2021 - 15:15
    • Güncelleme : 10.09.2021 - 15:54
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    Prens Harry, Kraliyet Ailesi içinde sevilmeyen isimler arasında

    Eşi Meghan Markle ile birlikte İngiltere Kraliyet Ailesi hakkında ortaya attıkları ırkçılık iddialarıyla ilgili gündemden düşmeyen Prens Harry'e dair anket yapıldı.

    Anketten çıkan sonuç, Prens Harry'nin beğenilme oranının düştüğünü söylüyor.

    HARRY 9 PUAN GERİLEDİ

    İnternet tabanlı anket şirketi YouGov'un verilerine göre, nisan ayında popülerliği yüzde 43 olan Harry, 9 puanlık düşüş yaşayarak yüzde 34'e geriledi.

    Eşiyle ABD'de yaşayan Prens Harry'nin, Prens Andrew'dan sonra Kraliyet Ailesi'nin en sevilmeyen üyesi olduğu kaydedildi.

    EŞİ İÇİN BENZER SONUÇ

    Benzer şekilde mart ayında beğenilme oranı yüzde 31 olan Meghan Markle, yüzde 26'ya geriledi.

    Basın önünde Kraliyet Ailesi'ni suçlayıcı ifadeler kullanan çift ile hayranları arasındaki mesafenin arttığı görüldü.

    Prens Harry, Kraliyet Ailesi içinde sevilmeyen isimler arasında #1

    Prens Harry, Kraliyet Ailesi içinde sevilmeyen isimler arasında #2

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