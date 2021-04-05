Prens Harry özgürlüğün tadını çıkarıyor

Prens Harry, önceki gün Hollywood ünlülerinin yaşadığı Santa Monica'da görüntülendi.

İngiliz kraliyet ailesinden ayrılan ve ABD'ye yerleşen Prens Harry, son dönemde yaptığı açıklamalarla gündemden düşmüyor.

KUMSALDA TAKILDI

Eski katı kurallar ile dolu hayatını geride bırakan Prens, Hollywood ünlülerinin yaşadığı Santa Monica'da özgürlüğünün tadını çıkarıyor. 36 yaşındaki Prens Harry, takım elbisesi ile gördüğümüz halinden oldukça farklı bir halde objektiflere yakalandı.

TARZI DİKKAT ÇEKTİ

Bir şort bir tişört ve bir de beyzbol şapkası giyen Harry, ayakkabılarını da çıkarıp kumsalda yürüyüş yaptı.