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    Prens Harry özgürlüğün tadını çıkarıyor

    Prens Harry, önceki gün Hollywood ünlülerinin yaşadığı Santa Monica'da görüntülendi.
    • Haber Merkezi
    • 05.04.2021 - 07:26
    • Güncelleme : 05.04.2021 - 07:27
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    Prens Harry özgürlüğün tadını çıkarıyor

    İngiliz kraliyet ailesinden ayrılan ve ABD'ye yerleşen Prens Harry, son dönemde yaptığı açıklamalarla gündemden düşmüyor.

    KUMSALDA TAKILDI

    Eski katı kurallar ile dolu hayatını geride bırakan Prens, Hollywood ünlülerinin yaşadığı Santa Monica'da özgürlüğünün tadını çıkarıyor. 36 yaşındaki Prens Harry, takım elbisesi ile gördüğümüz halinden oldukça farklı bir halde objektiflere yakalandı.

    TARZI DİKKAT ÇEKTİ

    Bir şort bir tişört ve bir de beyzbol şapkası giyen Harry, ayakkabılarını da çıkarıp kumsalda yürüyüş yaptı.

    Prens Harry özgürlüğün tadını çıkarıyor #1

    Prens Harry özgürlüğün tadını çıkarıyor #2

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