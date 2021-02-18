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- Prens Harry ve Meghan Markle Kraliyet'i korkuttu
Prens Harry ve Meghan Markle Kraliyet'i korkuttu
- Haber Merkezi
- 18.02.2021 - 07:52
Geçtiğimiz günlerde ikinci çocuklarını bekledikleri öğrenilen Prens Harry ve Meghan Markle çifti, ünlü televizyoncu Oprah Winfrey ile kraliyet ailesinden ayrılışları ve hamilelik haberlerini içeren, Buckingham Sarayı'nı detaylarıyla anlatacak bir TV röportajı vermeye hazırlanıyorlar.
TÜM AYRICALIKLARINI KAYBEDEKLER
Çiftin kraliyetten ayrılma süreçleri ve özel hayatlarıyla ilgili merak edilenleri anlatmaları beklenen röportaj sonrası, kalan tüm kraliyet ayrıcalıklarını kaybedecekleri söyleniyor. Bir yıl önce kraliyet görevlerinden ayrılan çift, ABD'ye taşınarak bir daha resmi görevlerine "geri dönmeyi" düşünmediklerinin sinyallerini veriyor.
ÖZEL PROGRAM
Başlığı 'Oprah ile Meghan ve Harry' olacak özel program, 7 Mart'ta ABD kanalı olan CBS'te yayınlanacak. Çift programda, kraliyet hayatı, Markle'ın hayırsever projeleri ve genişleyen aileleri hakkında konuşacaklar.