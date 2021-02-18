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    Prens Harry ve Meghan Markle Kraliyet'i korkuttu

    Bekledikleri ikinci çocuk ile gündeme gelen Prens Harry ve Meghan Markle, bir televizyon programında Kraliyet'in tüm sırlarını anlatacak.
    • Haber Merkezi
    • 18.02.2021 - 07:52
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    Prens Harry ve Meghan Markle Kraliyet'i korkuttu

    Geçtiğimiz günlerde ikinci çocuklarını bekledikleri öğrenilen Prens Harry ve Meghan Markle çifti, ünlü televizyoncu Oprah Winfrey ile kraliyet ailesinden ayrılışları ve hamilelik haberlerini içeren, Buckingham Sarayı'nı detaylarıyla anlatacak bir TV röportajı vermeye hazırlanıyorlar.

    TÜM AYRICALIKLARINI KAYBEDEKLER

    Çiftin kraliyetten ayrılma süreçleri ve özel hayatlarıyla ilgili merak edilenleri anlatmaları beklenen röportaj sonrası, kalan tüm kraliyet ayrıcalıklarını kaybedecekleri söyleniyor. Bir yıl önce kraliyet görevlerinden ayrılan çift, ABD'ye taşınarak bir daha resmi görevlerine "geri dönmeyi" düşünmediklerinin sinyallerini veriyor.

    ÖZEL PROGRAM

    Başlığı 'Oprah ile Meghan ve Harry' olacak özel program, 7 Mart'ta ABD kanalı olan CBS'te yayınlanacak. Çift programda, kraliyet hayatı, Markle'ın hayırsever projeleri ve genişleyen aileleri hakkında konuşacaklar.

    Prens Harry ve Meghan Markle Kraliyet i korkuttu #1

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