Prens Harry ve Meghan Markle'ın ilk podcast'i

Çift, gerçekleştirdiği ilk yayında hayata dair mesajlar verdi.

İngiltere Kraliyet Ailesi'nden ayrılarak ABD'de yeni bir hayat kuran Sussex Dükü ve Düşesi'nin ilk podcast'leri yayınlandı.

Çiftin kaydı, Prens Harry ve Meghan'ın Spotify ile yaptığı podcast anlaşmasının ilk ürünü oldu.

"AŞK KAZANIR"

Meghan, dinleyicileri için "Hayat size ne getirirse getirsin, 'aşk kazanır' dediğimizde bize güvenin." ifadesini kullandı.

2020 yılına dair kendi kişisel tecrübelerini paylaşmayan Harry ve Meghan, bunun yerine arkadaşlarının 2020'den ne öğrendiklerine dair düşüncelerini almaya karar verdiklerini söyledi.

"KARANLIĞI AYDINLIK ORTADAN KALDIRIR"

Meghan, mesajını şu sözlerle sürdürdü:

"Karanlık, karanlığı ortadan kaldıramaz. Bunu yalnızca aydınlık yapabilir."

HARRY'NİN MESAJI

Prens Harry de insanların birbirleriyle ilgilenmesinin ne kadar önemli olduğuna ve bağlantıların fiziksel biçimde imkansız olsa bile ne kadar anlamlı olduğuna vurgu yaptı.