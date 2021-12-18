Prens Harry ve Meghan'ın Kraliyet'ten ayrılması, Kate ve William'ı strese soktu

Prens Harry ve Meghan'ın Kraliyet'ten ayrılması, Kate ve William'ı strese soktu

Kraliyet ailesinde yaşanan ayrılık sonrasında Middleton ve kocasının zor günler geçirdiği belirtildi.

Prens Harry ve eşi Meghan Markle'ın İngiltere Kraliyet ailesinden ayrılarak ABD'ye yerleşmesi sıcaklığını koruyor.

Cambridge Dükü Prens William'ın eşi Kate Middleton'ın ayrılık nedeniyle "çok üzgün" olduğu belirtildi. Çiftin, ayrılığı sorguladığı kaydedildi.

"HER ŞEY ÇOK STRESLİ"

Kraliyet'e yakın bir kaynak, "Harry ve Meghan ile yaşanan her şey çok stresli oldu." dedi.

"KOCASINI PERİŞAN HALDE GÖRMEK.."

People'ın haberine göre, aynı kaynak, "Kate üzgündü çünkü William çok üzülmüştü. Kocasını perişan halde görmek zordu." ifadesini kullandı.

"IRKÇI BİR AİLE DEĞİLİZ"

Galler Prensi Charles'ın, eşi Camilla'ya Harry ve Meghan'ın çocuklarının ten renginin ne olabileceğine dair soru yönelttiği iddia edilmiş, Prens William ise "Biz ırkçı bir aile değiliz." diyerek söylentileri yalanlamıştı.