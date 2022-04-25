Prens Harry ve Prens William arasındaki kıskançlık krizi

İngiliz Kraliyet Ailesi hakkında biyografik kitaplar hazırlayan Tina Brown, Prens Harry ve abisi Prens William'ın arasındaki problemi yazdı.

Kraliyet biyografi yazarı Tina Brown, İngiliz Kraliyet Ailesi’ndeki prens kavgasını yazdı.

Meghan Markle’la evlendikten sonra kraliyet ailesinden resmi olarak ayrılan Prens Harry, bağlarını tamamen kaopartmış ve kendine yeni bir yol çizmişti.

2020 yılında eşi Markle’la ABD’ye yerleşen prens, farklı projelerle hayatlarına devam edeceklerini açıklamıştı.

İddiaya göre iki prensin kavgası Meghan Markle’ın kraliyet ailesine girmeden önce de vardı. Kraliyet biyografi yazarı Tina Brown, iki kardeşin yıllardır rekabet içinde olduklarını ve Harry’nin William’ı kıskandığını öne sürdü.

Kıskançlık krizi

“The Palace Papers” kitabında bu iddialara yer veren Brown, iki kardeş arasındaki ilişkinin, kraliyet hakkındaki ortak çıkarları konusunda bir rekabet içinde oldukları için, Meghan Markle hayatlarına dahil olmadan önce gerginleştiğini söylüyor.

Brown, “Kardeşler arasındaki sürtüşme, profesyonel hayatları nedeniyle tırmandı. William, babasının mülkiyeti söz konusu olduğunda hiyerarşiye saygılı olması gerektiğini biliyordu, ancak kardeşine katılmaya daha az istekliydi” diyor.